Песков: Киеву следует решить вопрос о полномочиях президента
Украинским властям следует решить вопрос о легитимизации продления срока полномочий главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продления срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае», – сказал он.
Песков таким образом прокомментировал заявление в ЦИК Украины о невозможности проведения президентских выборов в 2026 г. Представитель Кремля отметил, что официальной отмены выборов в соседней стране не было и «это скорее из разряда рассуждений».
Как указал замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик, для проведения выборов президента должна закончиться активная стадия конфликта, после чего проведена четкая демаркационная линия. Тогда ЦИК потребуется шестимесячный период для организации выборов.
27 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит смысла подписывать какие-либо договоренности с нынешним украинским руководством. По его словам, Киев «допустил стратегическую ошибку», отказавшись проводить выборы.