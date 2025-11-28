В Кремле напомнили о проблемах Зеленского с легитимностью власти
У президента Украины Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью власти в стране, нежеланием проводить выборы, а также соблюдать конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он добавил, что у всех сторон конфликта есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло.
«С одной стороны, действительно есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать Конституцию. Но, с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло», – заявил Песков.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит смысла подписывать какие-либо договоренности с нынешним украинским руководством. По его словам, Киев «допустил стратегическую ошибку», отказавшись проводить выборы.
Российский лидер неоднократно говорил о нелегитимности президента Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.
Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.