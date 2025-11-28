В Кремле напомнили о проблемах Зеленского с легитимностью власти

«С одной стороны, действительно есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать Конституцию. Но, с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло», – заявил Песков.