Главная / Политика /

В Кремле напомнили о проблемах Зеленского с легитимностью власти

У президента Украины Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью власти в стране, нежеланием проводить выборы, а также соблюдать конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что у всех сторон конфликта есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло.

«С одной стороны, действительно есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать Конституцию. Но, с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло», – заявил Песков.

Грушко: для России важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины

Политика / Международные отношения

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит смысла подписывать какие-либо договоренности с нынешним украинским руководством. По его словам, Киев «допустил стратегическую ошибку», отказавшись проводить выборы.

Российский лидер неоднократно говорил о нелегитимности президента Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.

Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.

