ГД одобрила законопроект о бесплатном проезде родных к раненным росгвардейцам

ГД одобрила законопроект о бесплатном проезде родных к раненным росгвардейцамТакое право дается только двум родственникам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном посещении двумя родственниками раненного служащего Росгвардии. Это следует из думской электронной базы.
Право предоставляется родителям, супругам, детям, братьям и сестрам военнослужащего. Бесплатно добраться можно железнодорожным, воздушным, водным, а также автомобильным транспортом.
Согласно проекту, мера будет действовать в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие полученного увечья – ранения, травмы и контузии.
В апреле 2025 г. правительство одобрило законопроект, которым предлагается предоставить бесплатный проезд к месту лечения добровольца двум членам его семьи и двум близким родственникам. Согласно проекту, члены семьи и родственники добровольца смогут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту его лечения и обратно. 21 января этого года инициативу отклонили.