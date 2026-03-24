ГД одобрила законопроект о бесплатном проезде родных к раненным росгвардейцам

В апреле 2025 г. правительство одобрило законопроект, которым предлагается предоставить бесплатный проезд к месту лечения добровольца двум членам его семьи и двум близким родственникам. Согласно проекту, члены семьи и родственники добровольца смогут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту его лечения и обратно. 21 января этого года инициативу отклонили.