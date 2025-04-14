Кабмин одобрил проект бесплатного проезда родных добровольца к месту его лечения

Кабмин одобрил проект бесплатного проезда родных добровольца к месту его леченияТакое право будет у двух членов семьи и двух близких родственников
Кабмин РФ поддержал законопроект, которым предлагается предоставить бесплатный проезд к месту лечения добровольца двум членам его семьи и двум близким родственникам. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один, близкий к комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме. «Ведомости» направили запрос в правительство.
Речь о тяжело больных добровольцах, которые содействовали выполнению задач Вооруженных сил страны. Кабмин предлагает уточнить, что в том числе имеются в виду последствия от полученного увечья (ранения, травмы, контузии).
Согласно проекту, члены семьи и родственники добровольца смогут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту его лечения и обратно. Сейчас такая возможность уже есть у близких военнослужащих. Принятие инициативы позволит устранить правовой пробел в отношении родственников добровольцев.
Проект о внесении изменения в ст. 20 закона «О статусе военнослужащих» был направлен в Госдуму в июне 2024 г., а в октябре представлен в новой редакции. Его авторами является группа депутатов от партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.
Предлагаемый в законопроекте подход концептуально поддерживается кабмином, сообщил один из источников «Ведомостей». При этом на заседании правкомиссии было указано также на целесообразность корреспондирующих изменений в закон о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел.
7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Теперь близкие бойцов могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военных. Отдельно предусмотрена поддержка семей погибших защитников – их родные получили право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.