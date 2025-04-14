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Кабмин одобрил проект бесплатного проезда родных добровольца к месту его лечения

Такое право будет у двух членов семьи и двух близких родственников
Екатерина Щербинина
Анна Киселева
Сергей Тарасов / РИА Новости
Сергей Тарасов / РИА Новости

Кабмин РФ поддержал законопроект, которым предлагается предоставить бесплатный проезд к месту лечения добровольца двум членам его семьи и двум близким родственникам. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один, близкий к комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме. «Ведомости» направили запрос в правительство.

Речь о тяжело больных добровольцах, которые содействовали выполнению задач Вооруженных сил страны. Кабмин предлагает уточнить, что в том числе имеются в виду последствия от полученного увечья (ранения, травмы, контузии).

Согласно проекту, члены семьи и родственники добровольца смогут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту его лечения и обратно. Сейчас такая возможность уже есть у близких военнослужащих. Принятие инициативы позволит устранить правовой пробел в отношении родственников добровольцев.

Проект о внесении изменения в ст. 20 закона «О статусе военнослужащих» был направлен в Госдуму в июне 2024 г., а в октябре представлен в новой редакции. Его авторами является группа депутатов от партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Предлагаемый в законопроекте подход концептуально поддерживается кабмином, сообщил один из источников «Ведомостей». При этом на заседании правкомиссии было указано также на целесообразность корреспондирующих изменений в закон о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Теперь близкие бойцов могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военных. Отдельно предусмотрена поддержка семей погибших защитников – их родные получили право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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