Кабмин одобрил проект бесплатного проезда родных добровольца к месту его лечения

Проект о внесении изменения в ст. 20 закона «О статусе военнослужащих» был направлен в Госдуму в июне 2024 г., а в октябре представлен в новой редакции. Его авторами является группа депутатов от партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.