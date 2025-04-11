Минобороны хочет разрешить военным получать выплаты на основании копии заявления

В условиях боевых действий или службы в отдаленных районах получение и предоставление оригиналов документов может быть сопряжено с объективными сложностями, говорит член рабочей группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова. «Военнослужащие сосредоточены на выполнении своих задач, и бюрократические процедуры не должны создавать им дополнительных трудностей, особенно когда речь идет о выплатах, связанных с ранениями и травмами», – сказала она «Ведомостям». По ее словам, упрощенный порядок подачи документов позволит быстрее получить необходимую финансовую поддержку в сложной ситуации, что значительно облегчит жизнь военнослужащим и их семьям. Возможность направлять копии документов действительно упростит процесс оформления и получения страховых выплат, согласен глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Теперь документы можно будет направлять с помощью современных средств связи (телефонов, компьютеров), уточнил он. «Это правильное решение, оно заметно упростит жизнь», – резюмировал Нилов.