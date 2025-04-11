Минобороны хочет разрешить военным получать выплаты на основании копии заявления

Минобороны хочет разрешить военным получать выплаты на основании копии заявленияЭто ускорит процесс и избавит участников спецоперации от бюрократии
Военнослужащие смогут получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минобороны России. В соответствии с проектом документа, размещенным на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, нужно будет предоставить копию самого заявления, а также копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя.
Дополнения предлагается внести в правительственное постановление «О мерах по реализации закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы...». Проект подготовлен для «упрощения организации выплат страховых сумм», уточняется в пояснительной записке к нему.
Согласно ст. 5 упомянутого закона об обязательном госстраховании военнослужащих, в случае получения во время прохождения военной службы или сборов тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) застрахованному лицу положено 200 000 руб., в случае легкого увечья – 50 000 руб. Если будет установлена инвалидность, то в зависимости от группы полагается выплата от 500 000 до 1,5 млн руб. В случае смерти застрахованного военнослужащего выгодоприобретателю (лицу, которое указал военный в качестве получателя страховых выплат) выплатят 2 млн руб.
В условиях боевых действий или службы в отдаленных районах получение и предоставление оригиналов документов может быть сопряжено с объективными сложностями, говорит член рабочей группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова. «Военнослужащие сосредоточены на выполнении своих задач, и бюрократические процедуры не должны создавать им дополнительных трудностей, особенно когда речь идет о выплатах, связанных с ранениями и травмами», – сказала она «Ведомостям». По ее словам, упрощенный порядок подачи документов позволит быстрее получить необходимую финансовую поддержку в сложной ситуации, что значительно облегчит жизнь военнослужащим и их семьям. Возможность направлять копии документов действительно упростит процесс оформления и получения страховых выплат, согласен глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Теперь документы можно будет направлять с помощью современных средств связи (телефонов, компьютеров), уточнил он. «Это правильное решение, оно заметно упростит жизнь», – резюмировал Нилов.
Получение денежных сумм, причитающихся застрахованному лицу, не должно быть сильно бюрократизированным и осложненным повышенными требованиями к форме документов, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. «Особенно актуально это в текущих реалиях, когда возросло количество обращений военнослужащих к страховщикам», – обратил внимание он. Поэтому, продолжает Галанцев, можно сказать, что авторы поправок стремятся упростить и документооборот, и жизнь тем, кто вынужден собирать и подавать документы в связи с наступлением страхового случая.