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Минобороны хочет разрешить военным получать выплаты на основании копии заявления

Это ускорит процесс и избавит участников спецоперации от бюрократии
Юлия Малева
Минобороны предложило упростить порядок подачи документов военным на получение страховых выплат
Минобороны предложило упростить порядок подачи документов военным на получение страховых выплат / Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие смогут получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минобороны России. В соответствии с проектом документа, размещенным на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, нужно будет предоставить копию самого заявления, а также копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя.

Дополнения предлагается внести в правительственное постановление «О мерах по реализации закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы...». Проект подготовлен для «упрощения организации выплат страховых сумм», уточняется в пояснительной записке к нему.

Согласно ст. 5 упомянутого закона об обязательном госстраховании военнослужащих, в случае получения во время прохождения военной службы или сборов тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) застрахованному лицу положено 200 000 руб., в случае легкого увечья – 50 000 руб. Если будет установлена инвалидность, то в зависимости от группы полагается выплата от 500 000 до 1,5 млн руб. В случае смерти застрахованного военнослужащего выгодоприобретателю (лицу, которое указал военный в качестве получателя страховых выплат) выплатят 2 млн руб.

В условиях боевых действий или службы в отдаленных районах получение и предоставление оригиналов документов может быть сопряжено с объективными сложностями, говорит член рабочей группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова. «Военнослужащие сосредоточены на выполнении своих задач, и бюрократические процедуры не должны создавать им дополнительных трудностей, особенно когда речь идет о выплатах, связанных с ранениями и травмами», – сказала она «Ведомостям». По ее словам, упрощенный порядок подачи документов позволит быстрее получить необходимую финансовую поддержку в сложной ситуации, что значительно облегчит жизнь военнослужащим и их семьям. Возможность направлять копии документов действительно упростит процесс оформления и получения страховых выплат, согласен глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Теперь документы можно будет направлять с помощью современных средств связи (телефонов, компьютеров), уточнил он. «Это правильное решение, оно заметно упростит жизнь», – резюмировал Нилов.

Получение денежных сумм, причитающихся застрахованному лицу, не должно быть сильно бюрократизированным и осложненным повышенными требованиями к форме документов, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. «Особенно актуально это в текущих реалиях, когда возросло количество обращений военнослужащих к страховщикам», – обратил внимание он. Поэтому, продолжает Галанцев, можно сказать, что авторы поправок стремятся упростить и документооборот, и жизнь тем, кто вынужден собирать и подавать документы в связи с наступлением страхового случая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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