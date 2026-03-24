Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому, который 68 дней держал оборону
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России участнику спецоперации рядовому Сергею Ярашеву, который лечится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского. Боец оказался отрезан от основных сил своего подразделения и больше двух месяцев оставался на своей позиции, собирая разведданные и отразив несколько украинских атак, сообщает Минобороны.
Ярашев является военнослужащим 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр». Он также проявил мужество и героизм в ходе штурма важного опорного пункта, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении.
Белоусов поблагодарил рядового за подвиг и мужество при выполнении боевых задач и пожелал ему скорейшего выздоровления. Министр также передал Ярашеву поздравления от Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ.
Ярашев был награжден по поручению президента РФ Владимира Путина. О подвиге 21-летнего военнослужащего ему рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил, что Ярашев 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении.