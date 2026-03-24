Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому, который 68 дней держал оборону

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России участнику спецоперации рядовому Сергею Ярашеву, который лечится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского. Боец оказался отрезан от основных сил своего подразделения и больше двух месяцев оставался на своей позиции, собирая разведданные и отразив несколько украинских атак, сообщает Минобороны.