Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому, который 68 дней держал оборону

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России участнику спецоперации рядовому Сергею Ярашеву, который лечится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского. Боец оказался отрезан от основных сил своего подразделения и больше двух месяцев оставался на своей позиции, собирая разведданные и отразив несколько украинских атак, сообщает Минобороны.

Ярашев является военнослужащим 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр». Он также проявил мужество и героизм в ходе штурма важного опорного пункта, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении.

Белоусов поблагодарил рядового за подвиг и мужество при выполнении боевых задач и пожелал ему скорейшего выздоровления. Министр также передал Ярашеву поздравления от Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ.

Путин поручил наградить «Золотой Звездой» Героя России 21-летнего военного

Политика / Власть

Ярашев был награжден по поручению президента РФ Владимира Путина. О подвиге 21-летнего военнослужащего ему рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил, что Ярашев 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её