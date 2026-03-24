Силы ПВО за шесть часов сбили 42 украинских дрона
Средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника над Россией за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 14:00 до 20:00 мск. Большинство БПЛА сбиты над Брянской областью – 19. Над Курской областью уничтожили 10 дронов, по пять – над Белгородской и Смоленской областями.
Два дрона сбили над Калужской областью, один – над Воронежской областью.
До этого, с 8:00 до 14:00 мск 24 марта, уничтожили 20 украинских БПЛА. Семь беспилотников уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Брянской, четыре – над Крымом, два – над Курской областью и один – над Ростовской областью.
Ночью 24 марта средства ПВО перехватили 55 беспилотников над рядом регионов, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области.