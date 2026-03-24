Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

За шесть часов над регионами России сбили 20 украинских беспилотников

Ведомости

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 8:00 до 14:00 мск. Семь беспилотников уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Брянской, четыре – над Крымом, два – над Курской областью и один – над Ростовской областью.

До этого сообщалось, что в ночь на 24 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотников над рядом регионов, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области, а также Крым и Московский регион.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что за сутки над регионом сбили 88 беспилотников. По его словам, ВСУ также 26 раз применили артиллерию по отселенным территориям и 13 раз использовали беспилотники с взрывными устройствами. По словам Хинштейна, погибших нет, но 42-летний мужчина получил ранения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её