За шесть часов над регионами России сбили 20 украинских беспилотников
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 8:00 до 14:00 мск. Семь беспилотников уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Брянской, четыре – над Крымом, два – над Курской областью и один – над Ростовской областью.
До этого сообщалось, что в ночь на 24 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотников над рядом регионов, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области, а также Крым и Московский регион.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что за сутки над регионом сбили 88 беспилотников. По его словам, ВСУ также 26 раз применили артиллерию по отселенным территориям и 13 раз использовали беспилотники с взрывными устройствами. По словам Хинштейна, погибших нет, но 42-летний мужчина получил ранения.