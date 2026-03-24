WSJ: Пентагон хочет направить на Ближний Восток около 3000 военных
Пентагон намерен развернуть около 3000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке для поддержки операций против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Собеседники газеты отметили, что при этом решение о вводе наземных войск США непосредственно в Иран еще не принято. Вместе с этим, как пишет WSJ, отправка дивизии открывает перед президентом США Дональдом Трампом несколько стратегических вариантов действий.
CNN со ссылкой на источник 24 марта писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, но они пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. Собеседник телеканала отметил, что речь идет не только о прекращении огня, но и о выработке более широкого соглашения.
24 марта Ynet писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта. По их данным, соответствующее согласие было тайно передано через иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Новый лидер одобрил быстрое завершение конфликта при условии выполнения наших требований», – приводит издание слова высокопоставленного иранского источника.