В США заявили о намерении обсудить с РФ системы «Посейдон» и «Буревестник»
Вашингтон намерен инициировать обсуждения с Москвой новых видов вооружений, таких как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». Об этом заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
«Все эти системы не подпадают под действие нового [договора о стратегических наступательных вооружениях] ДСНВ. Нам нужно провести прямой разговор с россиянами. И я уверен, что мы его проведем», – сказал он (цитата по ТАСС).
Динанно также отметил, что, по его мнению, такие темы «всплывут во взаимодействии в рамках постоянной пятерки Совета Безопасности ООН, которое надвигается».
Задача по сохранению ДСНВ сейчас выходит на передний план, так как это элемент поддержания глобальной стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 марта. Он напомнил, что американская сторона оставила без ответа выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным инициативу о добровольном соблюдении сторонами ограничений ДСНВ.