Замгоссекретаря США назвал запредельными «Посейдон» и «Буревестник»
Ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон» «становятся запредельными, даже по российским меркам», заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в ходе слушаний в комитете сената США по международным отношениям.
«Все эти системы не подпадают под действие нового [договора о стратегических наступательных вооружениях] ДСНВ», – добавил он, выразив обеспокоенность в связи с наличием у России такого вооружения (цитата по ТАСС).
Работа над созданием «Буревестника» началась более 10 лет назад, а предварительные испытания проводились в 2018 и 2019 гг. Президент РФ Владимир Путин объявил, что «Буревестник» пролетел 14 000 км во время испытаний. По оценкам экспертов, крылатая ракета «Буревестник» может совершать облеты, «ускользая» от систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО, что создаст проблему для альянса.
Die Welt писал, что НАТО рассматривает российскую ракету «Буревестник» с ядерной установкой как значительную угрозу. Другой потенциальной угрозой в НАТО видят подводные аппараты «Посейдон». По оценкам аналитиков альянса, пишет Die Welt, автономные подлодки обладают чрезвычайно большой дальностью хода и, вероятно, были разработаны для «уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на Восточном побережье США, в Великобритании и Франции».