Испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в странах НАТО

Разработка «Буревестника» началась более десяти лет назад, а предварительные испытания проводились в 2018 и 2019 гг. Президент РФ Владимир Путин объявил, что «Буревестник» пролетел 14 000 км во время испытаний. По оценкам экспертов, крылатая ракета «Буревестник» может совершать облеты, «ускользая» от систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО, что создаст проблему для альянса, отмечает издание.