Испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в странах НАТО

По данным Die Welt, она представляет значительную угрозу для обороны альянса
Ведомости

НАТО рассматривает российскую ракету «Буревестник» с ядерной установкой как значительную угрозу. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ НАТО. 

Разработка «Буревестника» началась более десяти лет назад, а предварительные испытания проводились в 2018 и 2019 гг. Президент РФ Владимир Путин объявил, что «Буревестник» пролетел 14 000 км во время испытаний. По оценкам экспертов, крылатая ракета «Буревестник» может совершать облеты, «ускользая» от систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО, что создаст проблему для альянса, отмечает издание.

Эксперты НАТО также изучают новую ракету «Орешник» дальностью 5500 км. «Она была впервые испытана на Украине год назад, но ее технические характеристики остаются в значительной степени неизвестными», – говорится в материале.

Песков назвал «Буревестник» и «Посейдон» прорывными технологиями

Политика / Армия и спецслужбы

Другой потенциальной угрозой НАТО видят подводные аппараты «Посейдон». По оценкам аналитиков альянса, пишет Die Welt, автономные подлодки обладают чрезвычайно большой дальностью хода и, вероятно, были разработаны для «уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на Восточном побережье США, в Великобритании и Франции».

26 октября Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Он говорил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, но на настоящий момент все ключевые задачи выполнены.

4 ноября Путин наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» во время церемонии в Кремле. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет раскрывать, кого наградили за создание «Буревестника», поскольку это закрытые указы «по понятным причинам».

