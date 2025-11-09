Песков назвал «Буревестник» и «Посейдон» прорывными технологиями

Песков назвал «Буревестник» и «Посейдон» прорывными технологиямиДля создания подобного оружия нужны коллективы «целеустремленных, талантливых, одаренных людей»
Крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» являются «мировыми прорывными технологиями». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, не скоро», – сказал он.
По словам Пескова, для создания подобного оружия требуются большие коллективы «целеустремленных, талантливых, одаренных людей». Он также рассказал, что при награждении разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Екатерининский зал Кремлевского дворца был почти полон.
Президент РФ Владимир Путин наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» во время церемонии в Кремле 4 ноября. Глава государства заявлял, что созданные системы имеют «историческое значение» для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед.
На следующий день Песков сообщил, что Кремль не будет раскрывать, кого наградили за создание «Буревестника», поскольку это закрытые указы «по понятным причинам».