Политика

Песков назвал «Буревестник» и «Посейдон» прорывными технологиями

Для создания подобного оружия нужны коллективы «целеустремленных, талантливых, одаренных людей»
Ведомости

Крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» являются «мировыми прорывными технологиями». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, не скоро», – сказал он.

По словам Пескова, для создания подобного оружия требуются большие коллективы «целеустремленных, талантливых, одаренных людей». Он также рассказал, что при награждении разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Екатерининский зал Кремлевского дворца был почти полон.

Президент РФ Владимир Путин наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» во время церемонии в Кремле 4 ноября. Глава государства заявлял, что созданные системы имеют «историческое значение» для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед.

На следующий день Песков сообщил, что Кремль не будет раскрывать, кого наградили за создание «Буревестника», поскольку это закрытые указы «по понятным причинам».

