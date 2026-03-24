Секретарь ЦИК назвала задачу комиссии на выборах
Важнейшей задачей Центризбиркома на предстоящих выборах является их проведение в строгом соответствии с законом. Об этом заявила секретарь комиссии Наталья Бударина, передает Telegram-канал Российской ассоциации политических консультантов.
Неукоснительное соблюдение закона определит их легитимность и доверие к результатам, добавила она.
На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности соблюдения законности в период предвыборной кампании и подведения ее итогов, напомнила Бударина. По его мнению, именно от этого зависит уровень доверия граждан к будущим выборным органам власти.
За более чем двадцатилетний период действия федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…» документ неоднократно совершенствовался посредством внесения точечных изменений. Бударина отметила, что современные корректировки закона направлены на противодействие внешним угрозам, обеспечение комфортных условий для всех участников избирательного процесса, а также на регламентацию применения цифровых технологий в ходе выборов.
Центризбирком России разработал инновационное программное обеспечение для оптимизации процесса подготовки и подачи агитационных материалов в избирательные комиссии, рассказала глава комиссии. Она отметила, что тестирование программы в 2023–2025 гг. показало ее эффективность, что было подтверждено положительными отзывами как от политических партий, так и от отдельных кандидатов.
Что касается предстоящих выборов в Государственную думу, в начале июня (с 1 по 21 число) предстоит принять решение о назначении выборов. После официального старта кампании в десятидневный срок может быть принято решение о многодневном голосовании. Первые 25 дней отводятся на выдвижение кандидатов и партийных списков. Регистрацию планируется завершить к середине августа. С 22 августа стартует период агитации в СМИ, а к 30 августа все партии должны опубликовать свои предвыборные программы.
Формирование нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) завершилось 23 марта. По президентской квоте в нее вошли четверо действующих членов комиссии: Игорь Борисов, Антон Лопатин, ее председатель Элла Памфилова и Бударина. Пятым в списке главы государства стал помощник губернатора Тверской области, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев.
Свои «пятерки» в марте также утвердили верхняя и нижняя палаты парламента. В первом случае кандидатов предлагают регионы, во втором – политические партии, имеющие фракции в Госдуме. Совфед делегировал в новый состав только действующих членов комиссии – ее зампреда Николая Булаева, членов комиссии Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (в 2021 г. прошел по президентской квоте).
Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей». Эта партия впервые получила представителя в комиссии, в марте 2021 г. у нее не было фракции в Госдуме. Таким образом, в новом составе Центризбиркома, который будет организовывать думские (в 2026 г.) и президентские (в 2030 г.) выборы, только три новичка: Сысоев, Кулиева и Булгакова.