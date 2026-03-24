Секретарь ЦИК назвала задачу комиссии на выборах

Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей». Эта партия впервые получила представителя в комиссии, в марте 2021 г. у нее не было фракции в Госдуме. Таким образом, в новом составе Центризбиркома, который будет организовывать думские (в 2026 г.) и президентские (в 2030 г.) выборы, только три новичка: Сысоев, Кулиева и Булгакова.