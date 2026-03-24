Политика /

Эксперты оценили перспективы переговоров делегации Госдумы в США

Ведомости

Парламентская дипломатия в виде отправки делегации Госдумы в США имеет большое символическое значение. Об этом «Ведомостям» рассказал старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.

При этом, по его словам, возлагать большие надежды на подобные контакты в решении практических вопросов не стоит. Эксперт пояснил, что это важно в первую очередь в целях укрепления доверительных отношений. 

Пока рано говорить, как поездка депутатов может повлиять на перспективы переговоров, считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, встречаться российские депутаты могут с представителями Республиканской партии, которые ранее проявили сравнительную конструктивность в отношении переговорного процесса.

Вячеслав Никонов может возглавить депутатскую делегацию в США

Политика / Международные отношения

Потенциальные лица, с которыми могут встретиться российские парламентарии в конгрессе США, это, в частности, конгрессвумен Анна-Паулина Луна, которая поддерживает контакты с посольством России и лично с послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым, считает Кошкин. 

Кроме того, по его мнению, еще одним потенциальным контактным лицом для российских депутатов и посольства России в Вашингтоне может быть сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол «в силу его политической гибкости и неоднократного отклонения от ястребиного курса, а также судя по его риторике и политическому темпераменту в целом». Контактным лицом может быть и конгрессмен из Теннесси Энди Оглс, от которого не было замечено ни одного антироссийского высказывания, отмечает эксперт.

О том, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время, «Ведомости» писали 24 марта. Возглавить делегацию может Вячеслав Никонов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

