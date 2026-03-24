Силы ПВО за три часа сбили 139 беспилотников над регионами РФ

Минобороны сообщало, что с 14:00 мск до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника. Большинство БПЛА сбиты над Брянской областью – 19. Над Курской областью уничтожили 10 дронов, по пять – над Белгородской и Смоленской областями. Два дрона сбили над Калужской областью, один – над Воронежской областью.