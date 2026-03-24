Силы ПВО за три часа сбили 139 беспилотников над регионами РФ

В период с 20:00 мск до 23:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 139 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Московской и Ленинградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max. 

Кроме того, БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской областей, а также Крыма.

С начала суток 24 марта Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Санкт-Петербурга («Пулково») и Ярославля («Туношна»). Также московская воздушная гавань «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Минобороны сообщало, что с 14:00 мск до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника. Большинство БПЛА сбиты над Брянской областью – 19. Над Курской областью уничтожили 10 дронов, по пять – над Белгородской и Смоленской областями. Два дрона сбили над Калужской областью, один – над Воронежской областью.

