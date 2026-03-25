На более чем 100 автозаправках в штате Виктория в Австралии закончилось топливо
В австралийском штате Виктория из-за роста цен на топливо оно закончилось на более чем 100 автозаправочных станциях. На 83 станциях технического обслуживания также не осталось дизельного топлива. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные правительства штата.
Министр энергетики и ресурсов штата Лили Д’Амбросио заявила, что в центральном районе без топлива остались 52 станции технического обслуживания и 41 автозаправочная станция, а в регионах – 49 и 42 соответственно.
Как отмечает Sky News, дефицит был зафиксирован, когда средние цены на топливо Unleaded 91 достигли $2,48 за литр. По словам Д’Амброси, в некоторых районах Виктории спрос на топливо вырос на 300%-400%.
20 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) представило перечень из 10 мер, направленных на снижение спроса на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В частности, предлагается работать из дома, снизить скорость движения как минимум на 10 км/ч, расширить использование общественного транспорта, ограничить въезд автомобилей в города по принципу четных и нечетных номеров и др.