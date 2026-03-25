Индия готова нарастить число трудовых мигрантов для работы в России

В июле 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на данные МВД, что к концу первого полугодия прошлого года в России действовало 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Этот показатель на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками выросло на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период. В частности, количество трудовых мигрантов из Индии увеличилось за год на 85,7% (до 10 180 человек).