Индия готова нарастить число трудовых мигрантов для работы в России
Индия выражает готовность увеличить число трудовых мигрантов, приезжающих на работу в Россию. Все зависит от спроса со стороны РФ, заявил глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИДа Прашант Пизе в беседе с «РИА Новости».
По его словам, в Россию хотят приехать много людей из Индии.
«Какие бы навыки вам ни понадобились, мы готовы устранить пробелы в квалификации, и, соответственно, если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей», – сказал Пизе.
Глава департамента добавил, что в Индии много талантливых специалистов и институтов профессиональной подготовки, в том числе предназначенных для зарубежного рынка.
В июле 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на данные МВД, что к концу первого полугодия прошлого года в России действовало 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Этот показатель на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками выросло на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период. В частности, количество трудовых мигрантов из Индии увеличилось за год на 85,7% (до 10 180 человек).