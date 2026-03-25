Иранские военные попросили США не называть свою неудачу сделкой

Президент США Дональд Трамп при этом в ходе непрямых переговоров с ключевой фигурой в Иране достиг соглашения по 15 пунктам условий для прекращения войны. 25 марта газета The Times of Israel опубликовала 14 из 15 требований, только три из них выгодны Тегерану. В частности, сделка подразумевает снятие с Ирана всех санкций со стороны международного сообщества, помощь американской стороны в развитии гражданской ядерной программы исламской республики, а также отмену механизма «возврата санкций», который позволяет автоматически возобновлять санкции, если Иран не соблюдает требования.