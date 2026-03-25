Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Junge Welt: в Одессе проверяют телефоны учителей на соблюдение языкового закона

Ведомости

В одной из школ Одессы проверили мобильные телефоны и шкафчики учителей, чтобы определить язык, на котором они общаются с родителями учеников, пишет Junge Welt.

После этого инцидента учительница объявила о намерении уволиться. Автор статьи заявил, что политика украинизации продвигается с трудом.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская публично жаловалась, что во Львове украиноязычные дети не бьют русскоязычных детей, а наоборот – перенимают русский язык. Она заявила, что русский – «язык насилия и цинизма», но этого не объяснить восьмилетнему ребенку.

Замминистра культуры Украины Надия Кузьмихова также высказывалась, что строгий запрет языка может вызвать обратный эффект у населения. Она предостерегла от чрезмерного продвижения украинского языка.

3 декабря 2025 г. нардеп Украины Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада приняла закон об исключении русского из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её