Junge Welt: в Одессе проверяют телефоны учителей на соблюдение языкового закона
В одной из школ Одессы проверили мобильные телефоны и шкафчики учителей, чтобы определить язык, на котором они общаются с родителями учеников, пишет Junge Welt.
После этого инцидента учительница объявила о намерении уволиться. Автор статьи заявил, что политика украинизации продвигается с трудом.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская публично жаловалась, что во Львове украиноязычные дети не бьют русскоязычных детей, а наоборот – перенимают русский язык. Она заявила, что русский – «язык насилия и цинизма», но этого не объяснить восьмилетнему ребенку.
Замминистра культуры Украины Надия Кузьмихова также высказывалась, что строгий запрет языка может вызвать обратный эффект у населения. Она предостерегла от чрезмерного продвижения украинского языка.
3 декабря 2025 г. нардеп Украины Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада приняла закон об исключении русского из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.