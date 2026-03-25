Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская публично жаловалась, что во Львове украиноязычные дети не бьют русскоязычных детей, а наоборот – перенимают русский язык. Она заявила, что русский – «язык насилия и цинизма», но этого не объяснить восьмилетнему ребенку.