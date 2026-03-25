Главная / Политика /

За время спецоперации погибли 108 членов избирательных комиссий

Ведомости

С начала спецоперации 108 членов избирательных комиссий погибли при исполнении воинского долга. Это следует из презентации председателя ЦИК Эллы Памфиловой во время отчета за пять лет работы на последнем заседании комиссии в старом составе, передает корреспондент «Ведомостей».

«Конечно, к большому сожалению нашему, не обошлось без потерь. И вот в ряде избирательных кампаний в результате совершенных обстрелов погибли наши коллеги – члены участковых избирательных комиссий», – сказала руководитель ЦИК.

По словам Памфиловой, многие члены комиссии добровольно ушли в зону спецоперации. Всего в ней участвовали 1197 организаторов выборов. Сейчас 643 члена комиссий находятся в зоне боевых действий. Погибших почтили минутой молчания.

Александр Река/ТАСС
Ведомости

22 марта завершилось формирование нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По президентской квоте в нее вошли четверо действующих членов комиссии: Игорь Борисов, Антон Лопатин, Элла Памфилова и секретарь Наталья Бударина. Пятым в списке главы государства стал помощник губернатора Тверской области, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев.

