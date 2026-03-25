За время спецоперации погибли 108 членов избирательных комиссий

С начала спецоперации 108 членов избирательных комиссий погибли при исполнении воинского долга. Это следует из презентации председателя ЦИК Эллы Памфиловой во время отчета за пять лет работы на последнем заседании комиссии в старом составе, передает корреспондент «Ведомостей».