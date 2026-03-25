Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что все дни своего визита в Москву премьер продуктивно работал. Он встречался с руководителями палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, а также с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Очень продуктивное многоплановое сотрудничество в самых различных областях», – отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что 25 марта отмечается День работника культуры. В этой связи Путин проведет церемонию вручения премий президента РФ для молодых деятелей культуры за 2025 г., а также премий президента за произведения и проекты для детей и юношества 2025 г.

23 марта Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» на территории республики. Церемония подписания прошла с участием премьер-министров двух стран. Также в ней приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь