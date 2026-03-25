Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что все дни своего визита в Москву премьер продуктивно работал. Он встречался с руководителями палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, а также с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Очень продуктивное многоплановое сотрудничество в самых различных областях», – отметил представитель Кремля.
Песков также напомнил, что 25 марта отмечается День работника культуры. В этой связи Путин проведет церемонию вручения премий президента РФ для молодых деятелей культуры за 2025 г., а также премий президента за произведения и проекты для детей и юношества 2025 г.
23 марта Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» на территории республики. Церемония подписания прошла с участием премьер-министров двух стран. Также в ней приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.