Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве АЭС
Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» на территории республики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росатома».
Церемония подписания прошла с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Фам Минь Тиня. Также в ней приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.
Соглашение будет регламентировать условия и основные направления взаимодействия сторон в раках реализации проекта. Будут построены два энергоблока российского дизайна ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2400 МВт. В качестве референтного проекта выбрана Ленинградская АЭС-2 (энергоблоки № 1 и № 2).
22 марта France 24 писало, что Россия и Вьетнам в ходе официального визита Фам Минь Чиня в Москву подпишут ряд важных соглашений, в том числе в сфере нефтегазового сотрудничества и атомной энергетики. Поездка главы вьетнамского правительства проходит на фоне стремительного роста цен на топливо во Вьетнаме, вызванного сбоями в мировых поставках из-за войны на Ближнем Востоке.
В январе 2025 г., во время визита Мишустина в Ханой, Москва заявила о готовности участвовать в создании атомной энергетической промышленности Вьетнама.
В 2010 г. Вьетнам подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. Ожидалось, что для этого Москва предоставит Ханою кредит на $8 млрд. По плану строительство должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Однако в ноябре 2016 г. национальное собрание Вьетнама утвердило отказ от создания АЭС в партнерстве с Россией из-за дефицита средств.
В январе 2025 г. Лихачев объявил, что госкорпорация начала работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1». Решение о возвращении к вопросу строительства атомной станции было принято во время визита Мишустина и российской делегации в Ханой.