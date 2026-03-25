Политика

Суд Турции выдал ордер на арест актрисы из «Постучись в мою дверь»

Ведомости

Турецкий суд выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, которая исполнила главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». Ее подозревают в употреблении наркотиков, пишет Sözcü.

В настоящее время актриса находится за пределами Турции на обучении. Она заявила, что узнала об ордере из новостей. Эрчел отметила, что вернется в свою страну, чтобы прояснить ситуацию и дать показания, так как доверяет турецкой системе правосудия. По ее мнению, ситуация прояснится в кратчайшие сроки.

Генпрокуратура Стамбула рассматривает преступления, связанные с «изготовлением и распространением наркотических средств», «содействием их употреблению», «хранением и употреблением». По делу уже задержали 14 подозреваемых, еще двое находятся в розыске. В их числе турецкий предприниматель Фикрет Орман, а также бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи.

17 февраля стало известно, что в Турции полиция задержала 17 человек в рамках расследования Генпрокуратуры Стамбула по делу о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Всего ордера на задержание выданы в отношении 25 человек. Среди задержанных есть известные в стране артисты, в том числе солист группы Duman Каан Тангезе, певец Мурат Далкылыч и актер Исмаил Хаджиоглу.

