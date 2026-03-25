Суд Турции выдал ордер на арест актрисы из «Постучись в мою дверь»

В настоящее время актриса находится за пределами Турции на обучении. Она заявила, что узнала об ордере из новостей. Эрчел отметила, что вернется в свою страну, чтобы прояснить ситуацию и дать показания, так как доверяет турецкой системе правосудия. По ее мнению, ситуация прояснится в кратчайшие сроки.