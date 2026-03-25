Израильские СМИ сообщили об «иммунитете» у двух иранских политиков
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф получили «своеобразный иммунитет» от Израиля и США. Об этом сообщил Channel 14 со ссылкой на источники.
По данным канала, гарантии безопасности были предоставлены в рамках дипломатических контактов и будут действовать как минимум на период текущих переговоров с Тегераном. Также отмечается, что переговоры длятся уже пять дней и касаются будущего Ближнего Востока.
Источники утверждают, что иммунитет был предоставлен совместно Израилем и США и рассматривается как часть дипломатических усилий по продвижению переговорного процесса.
25 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что переговоры США и Ирана могут состоятся в Исламабаде в ближайшее выходные. Он предположил, что переговоры будут «более широкими» и выйдут за пределы темы ядерной энергетики, ставшей, по его словам, причиной конфликта.
По данным СМИ, Иран получил от США 15-пунктный план. Он включает в себя прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. Вашингтон рассчитывает обсудить этот пакет на очной встрече.