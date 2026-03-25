Гросси допустил проведение переговоров США и Ирана в Исламабаде в выходные

По данным СМИ, Иран получил от США 15-пунктный план. Он включает в себя прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. Вашингтон рассчитывает обсудить этот пакет на очной встрече.