Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Гросси допустил проведение переговоров США и Ирана в Исламабаде в выходные

Ведомости

Переговоры США и Ирана могут состоятся в Исламабаде в ближайшее выходные. Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил Corriere della Sera.

Гросси предположил, что переговоры будут «более широкими» и выйдут за пределы темы ядерной энергетики, ставшей, по его словам, причиной конфликта.

«На этот раз на повестке дня будут также ракеты, ополчения, союзные исламской республике, и гарантии безопасности для Ирана», – сказал он.

По словам гендиректора МАГАТЭ, он «не участвовал в этом разговоре», но думает, «что уже есть взаимное понимание того, какие вопросы следует обсуждать».

По данным СМИ, Иран получил от США 15-пунктный план. Он включает в себя прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. Вашингтон рассчитывает обсудить этот пакет на очной встрече.

Axios со ссылкой на источник отмечает, что Иран заподозрил США в попытке ввести его в заблуждение на фоне обсуждения возможных переговоров по завершению войны.

