Гросси допустил проведение переговоров США и Ирана в Исламабаде в выходные
Переговоры США и Ирана могут состоятся в Исламабаде в ближайшее выходные. Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил Corriere della Sera.
Гросси предположил, что переговоры будут «более широкими» и выйдут за пределы темы ядерной энергетики, ставшей, по его словам, причиной конфликта.
«На этот раз на повестке дня будут также ракеты, ополчения, союзные исламской республике, и гарантии безопасности для Ирана», – сказал он.
По словам гендиректора МАГАТЭ, он «не участвовал в этом разговоре», но думает, «что уже есть взаимное понимание того, какие вопросы следует обсуждать».
По данным СМИ, Иран получил от США 15-пунктный план. Он включает в себя прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. Вашингтон рассчитывает обсудить этот пакет на очной встрече.
Axios со ссылкой на источник отмечает, что Иран заподозрил США в попытке ввести его в заблуждение на фоне обсуждения возможных переговоров по завершению войны.