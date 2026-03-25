Госдума отменит правчас на тему внедрения ИИ-технологий
Госдума не будет проводить правительственный час о внедрении технологий искусственного интеллекта. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в нижней палате по итогам Совета Госдумы, прошедшего 25 марта.
Правчас должен был пройти по теме «Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности»
Запланированные на 9 апреля парламентские слушания на тему «О развитии технологий искусственного интеллекта в России» перенесены на 27 мая. Постановление об изменениях в графике рассмотрят на заседании 26 марта.
В феврале в правительстве рассказали, что в России обсуждается возможность внедрения ИИ-технологий в систему государственного управления. Вице-премьер Дмитрий Григоренко говорил, что по итогам 2025 г. все министерства и ведомства реализовали собственные программы цифровой трансформации.
Всего за прошлый год ведомства запустили 61 IT-программу. В результате расширился перечень государственных услуг, доступных в электронном виде, а управленческие решения стали чаще приниматься на основе анализа данных.