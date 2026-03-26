Сара Маллали стала первой женщиной-архиепископом Кентерберийским
Бывшую медсестру Сару Маллали возвели на престол в качестве первой женщины-архиепископа Кентерберийского в англиканской церкви. Об этом сообщает Reuters.
Церемония состоялась в Кентерберийском соборе в присутствии 2000 гостей. В их числе были наследник престола принц Уильям и его жена Кейт, премьер-министр Кир Стармер и религиозные лидеры.
В своей первой проповеди в качестве архиепископа Маллали молилась о «воцарении мира» в охваченных конфликтами регионах мира.
Маллали стала духовным лидером 85 млн англикан по всему миру, обращает внимание агентство. Епископ Филип Маунстефен назвал историческим событием назначение женщины на «древнюю должность <...> старше самой короны».
В сентябре 2013 г. Англиканская церковь впервые в истории Великобритании и Ирландии возвела в сан епископа женщину – Пэт Стори. С 2004 г. она служила приходским священником в церкви Святого Августина в Лондондерри. Стори стала епископом Митским и Килдарским в Республике Ирландии.