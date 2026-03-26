Сара Маллали стала первой женщиной-архиепископом Кентерберийским

В сентябре 2013 г. Англиканская церковь впервые в истории Великобритании и Ирландии возвела в сан епископа женщину – Пэт Стори. С 2004 г. она служила приходским священником в церкви Святого Августина в Лондондерри. Стори стала епископом Митским и Килдарским в Республике Ирландии.