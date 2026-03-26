Песков: оценки Украины о продолжительности конфликта и слова о мире несоотносимы
Оценки Киева о продолжительности конфликта с Россией и заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании заключить мир несоотносимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о поручении украинского главы Верховной раде быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет.
«Я думаю, вам лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счет, а не к нам», – добавил представитель Кремля.
24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что Зеленский поручил первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если конфликт на Украине продлится еще три года.
В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения об урегулировании конфликта. Он добавил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского. Так Трамп ответил на вопрос, чего бы он хотел добиться до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.
Последний раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место еще не согласованы.