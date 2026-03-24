Трамп: РФ и Украина близки к заключению мирного соглашения
Россия и Украина близки к заключению соглашения об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он также заявил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так американский лидер ответил на вопрос, чего бы он хотел добиться до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.
«Вы поймете, что ненависть не помогает заключать сделки. Эти люди не особенно любят друг друга», – добавил Трамп (цитата по ТАСС).
Генсек НАТО Марк Рютте 23 марта заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. 8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта для переговоров, но «по объективным причинам сейчас сложилась пауза». По данным Financial Times, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения.
Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место до сих пор не согласованы.