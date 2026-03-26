Новак: проект по срокам сделок по приватизации внесут в ГД в ближайшее время

Максим Цуланов
Елена Мухаметшина

Законопроект о сроках исковой давности по сделкам о приватизации будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент «Ведомостей».

Он поблагодарил объединение за помощь в работе над инициативой. По словам Новака, текст согласован и уже прошел через правкомиссию по законопроектной деятельности.

Согласно законопроекту, в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения закона о приватизации (например, при изъятии такого имущества) должны действовать сроки исковой давности и правила их исчисления, указанные в Гражданском кодексе РФ (три года с момента выявления нарушения). Максимальный срок по искам об истребовании имущества не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект подготовлен по поручению президента, данного на ПМЭФ-2025 г., для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Документ учитывает позицию Конституционного суда, изложенную в постановлении от 31 октября 2024 г.

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорили, что действующие сейчас в ГК РФ общие правила сроков исковой давности идут вразрез с правоприменительной практикой. Сейчас сложилась судебная практика, позволяющая не применять при оспаривании приватизации сроки исковой давности на основании того, что оно осуществляется для защиты личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также для защиты общественных и государственных интересов.

