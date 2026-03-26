МЧС подготовило проект о прохождении военной службы в противопожарных частях
МЧС подготовило проект указа президента Владимира Путина о прохождении военной службы в рядах Федеральной противопожарной службы (ФПС). Это следует из соответствующего документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы инициативы предлагают внести поправки в положение об МЧС. Согласно предложению, у россиян появится возможность проходить военную службу по контракту в формированиях ФПС. В том числе в спасательных воинских формированиях и воинских формированиях самой службы.
В пояснительной записке уточняется, что цель разработки проекта указа – закрепить правовые основы прохождения военной службы в структуре ФПС.
В конце 2023 г. в Госдуму внесли законопроект, предлагающий юридически выделить в составе ФПС отдельный вид подразделений – для тушения сложных пожаров и выполнения специальных работ.
Глава МЧС России Александр Куренков в феврале говорил, что к работе в подразделениях ФПС будут ежегодно привлекать до 7000 военнослужащих. По его словам, укомплектованность службы составляет чуть более 76%, а в отдельных территориальных органах этот вопрос стоит «наиболее остро».