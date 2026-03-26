Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Белорусский лидер преподнес своему северокорейскому коллеге автомат VSK «на всякий случай, если враги появятся». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Ким Чен Ын, в свою очередь, подарил Лукашенко инкрустированную золотом и перламутром саблю, большую вазу, декорированную с использованием 30 видов ракушек, а также памятную золотую медаль, изготовленную по случаю визита президента Белоруссии в Пхеньян.
«У нас положено за оружие деньги платить», – сказал Лукашенко и передал Ким Чены Ыну монету в футляре.
Белорусский лидер также подарил главе КНДР шоколад «Президент», зефир, черный хлеб и слуцкий пояс. Кроме того, Лукашенко передал супруге Ким Чен Ына ювелирный букет васильков, а его дочери – художественную шкатулку.
25 марта начался первый официальный визит Лукашенко в Пхеньян. Для главы Белоруссии устроили торжественную церемонию встречи с почетным караулом и залпами орудий на площади имени основателя КНДР Ким Ир Сена.
На следующий день Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Белорусский лидер назвал договор «фундаментальным документом», в котором «четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».