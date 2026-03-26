Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Белоруссия и КНДР заключили договор о дружбе и сотрудничестве

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко назвал договор «фундаментальным документом», в котором «четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».

25 марта начался первый официальный визит Лукашенко в Пхеньян. Ким Чен Ын пригласил своего белорусского коллегу в Пекине в ходе саммита по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 2 сентября 2025 г. В Пхеньяне для Лукашенко устроили торжественную церемонию встречи с почетным караулом и залпами орудий на площади имени основателя КНДР Ким Ир Сена. Лукашенко также посетил монумент в память советских солдат, погибших при освобождении Кореи от японских войск в 1945 г.

О том, что Лукашенко и Ким подпишут договор о дружбе между КНДР и Белоруссией, агентству «Белта» сообщал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Похожее соглашение было у КНДР с Россией с февраля 2000 г. по июнь 2024 г., когда уровень российско-корейских отношений был повышен с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает и положение о взаимной военной помощи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь