Белоруссия и КНДР заключили договор о дружбе и сотрудничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
Лукашенко назвал договор «фундаментальным документом», в котором «четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».
25 марта начался первый официальный визит Лукашенко в Пхеньян. Ким Чен Ын пригласил своего белорусского коллегу в Пекине в ходе саммита по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 2 сентября 2025 г. В Пхеньяне для Лукашенко устроили торжественную церемонию встречи с почетным караулом и залпами орудий на площади имени основателя КНДР Ким Ир Сена. Лукашенко также посетил монумент в память советских солдат, погибших при освобождении Кореи от японских войск в 1945 г.
О том, что Лукашенко и Ким подпишут договор о дружбе между КНДР и Белоруссией, агентству «Белта» сообщал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Похожее соглашение было у КНДР с Россией с февраля 2000 г. по июнь 2024 г., когда уровень российско-корейских отношений был повышен с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает и положение о взаимной военной помощи.