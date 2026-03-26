Белоруссия и КНДР заключили договор о дружбе и сотрудничестве

О том, что Лукашенко и Ким подпишут договор о дружбе между КНДР и Белоруссией, агентству «Белта» сообщал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Похожее соглашение было у КНДР с Россией с февраля 2000 г. по июнь 2024 г., когда уровень российско-корейских отношений был повышен с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает и положение о взаимной военной помощи.