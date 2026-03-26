Собянин: на подлете к Москве сбили три беспилотника
Средства противовоздушной обороны перехватили три БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
За последние двое суток на подлете к Москве уничтожили почти 60 беспилотников. Ночью 26 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над Россией, сообщало Минобороны. Воздушные цели были поражены, в том числе, в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.