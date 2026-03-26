Силы ПВО за ночь сбили 125 украинских беспилотников над регионами России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь 26 марта силы ПВО сбили семь летевших на столицу беспилотников. Обломки одного из БПЛА рухнули в районе села Кленово, загорелся частный дом. Есть пострадавший. Утром российские военные сбили еще три беспилотника, информировал мэр.