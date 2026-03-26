Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь сбили 125 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Московском регионе, Крыму и над Черным морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь 26 марта силы ПВО сбили семь летевших на столицу беспилотников. Обломки одного из БПЛА рухнули в районе села Кленово, загорелся частный дом. Есть пострадавший. Утром российские военные сбили еще три беспилотника, информировал мэр.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели женщины при атаке дронами-камикадзе села Зерново Суземского района.

Вечером 25 марта и ночью 26 марта Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», а также петербургского «Пулково», воздушных гаваней Череповца и Пскова. Мера продолжает действовать в «Шереметьево», «Внуково» (принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами) и авиагавани Череповца.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь