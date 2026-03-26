Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников за ночь

Минобороны информировало, что с 13:00 по 20:00 мск 25 марта силы ПВО перехватили над Россией 91 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областях.