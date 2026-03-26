Политика

Один человек пострадал при падении беспилотника в Новой Москве

Ведомости

При падении обломков беспилотника в районе московского села Кленово пострадал один человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбит еще один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он в Telegram.

По последним данным, на подлете к Москве сбили около 30 беспилотников за сутки. Около 23:20 мск Собянин заявил об уничтожении трех дронов.

С 13:00 по 20:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 91 украинский беспилотник над Россией. Дроны, по сообщению Минобороны, были также сбиты в Московском регионе. Атаки БПЛА отражены и в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областях.

Новости СМИ2
