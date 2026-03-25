На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

С 13:00 по 20:00 мск силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник над РФ. Дроны сбили над территорией, в том числе, Московского региона. Также атаки БПЛА отражены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областях.