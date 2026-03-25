На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Таким образом, количество сбитых дронов на подлете к Москве за последние сутки увеличилось до 28.
С 13:00 по 20:00 мск силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник над РФ. Дроны сбили над территорией, в том числе, Московского региона. Также атаки БПЛА отражены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областях.
Ночью 25 марта дежурные средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА над регионами России. Воздушные цели были поражены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Крымом.