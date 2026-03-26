Главная / Политика /

В США могут запретить рынки предсказаний после «сбывшейся» операции в Венесуэле

Ведомости

В конгрессе США обсуждают запрет ставок на общественно значимые события, включая выборы, решения властей, военные действия и спортивные события. Об этом сообщает Axios.

Речь идет о так называемых рынках предсказаний – онлайн-платформах, где пользователи делают ставки на вероятность различных событий. Интерес к таким сервисам растет, однако усиливаются и опасения по поводу возможных злоупотреблений. Например, в январе анонимные пользователи на платформе Polymarket заранее спрогнозировали операцию США в Венесуэле, что вызвало вопросы о возможном использовании инсайдерской информации.

Сенатор Джефф Меркли заявил, что такие ставки создают благоприятную почву для коррупции и подрывают общественное доверие.

Axios отмечает, что на этом фоне сами платформы усиливают меры контроля. Компания Kalshi заявила о намерении блокировать участие в ставках для спортсменов и политиков. Polymarket в свою очередь ужесточила правила, запретив торговлю с использованием конфиденциальной информации и участие лиц, способных повлиять на исход событий.

24 марта Financial Times также сообщала о резком всплеске сделок с нефтяными фьючерсами перед заявлением президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном. По данным издания, трейдеры заключили сделки на $580 млн за несколько минут до его выступления, после которого цены на нефть снизились.

