Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 96 беспилотников за пять часов

Ведомости

В период с 13:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в Мах.

Дроны перехватили в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Росавиация за это время вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». За 26 марта ведомство вводило такие же меры для воздушных гаваней Череповца, петербургского «Пулково», столичного «Домодедово» и Пскова.

Оборонное ведомство сообщало, что в период 8:00 до 13:00 средства ПВО перехватили 57 беспилотников над российскими регионами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средство ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве. За последние двое суток на пути к столице уничтожили почти 60 беспилотников. 

