Бывший рэпер Балендра Шах стал премьер-министром Непала

Reuters отмечает, что новый премьер приступает к работе на фоне политической нестабильности. С 1990 г. в Непале сменилось 32 правительства, ни одно из которых не отработало полный срок. Страна также сталкивается с социально-экономическими проблемами: около 20% населения живет за чертой бедности, а ежедневно до 1500 человек уезжают за границу в поисках работы.