Политика

Бывший рэпер Балендра Шах стал премьер-министром Непала

Балендра Шах официально вступил в должность премьер-министра Непала, став одним из самых молодых глав правительства страны за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

35-летний политик до этого занимал пост мэра Катманду и известен как рэп-исполнитель. Он возглавляет центристскую Национальную независимую партию.

Церемония приведения к присяге прошла в президентском дворце в присутствии дипломатов и высокопоставленных чиновников.

По итогам выборов в марте партия Шаха получила 182 из 275 мест в парламенте. Голосование стало первым после антикоррупционных протестов сентября прошлого года, в ходе которых погибли 76 человек.

Reuters отмечает, что новый премьер приступает к работе на фоне политической нестабильности. С 1990 г. в Непале сменилось 32 правительства, ни одно из которых не отработало полный срок. Страна также сталкивается с социально-экономическими проблемами: около 20% населения живет за чертой бедности, а ежедневно до 1500 человек уезжают за границу в поисках работы.

Массовые протесты начались в Катманду 8 сентября. На улицы вышли студенты и школьники, выступавшие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В результате столкновений погибли десятки человек, более 1000 получили ранения. Власти вводили комендантский час и привлекали военных, однако протесты продолжались и после снятия ограничений.

