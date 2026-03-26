Бывший рэпер Балендра Шах стал премьер-министром Непала
Балендра Шах официально вступил в должность премьер-министра Непала, став одним из самых молодых глав правительства страны за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters.
35-летний политик до этого занимал пост мэра Катманду и известен как рэп-исполнитель. Он возглавляет центристскую Национальную независимую партию.
Церемония приведения к присяге прошла в президентском дворце в присутствии дипломатов и высокопоставленных чиновников.
По итогам выборов в марте партия Шаха получила 182 из 275 мест в парламенте. Голосование стало первым после антикоррупционных протестов сентября прошлого года, в ходе которых погибли 76 человек.
Reuters отмечает, что новый премьер приступает к работе на фоне политической нестабильности. С 1990 г. в Непале сменилось 32 правительства, ни одно из которых не отработало полный срок. Страна также сталкивается с социально-экономическими проблемами: около 20% населения живет за чертой бедности, а ежедневно до 1500 человек уезжают за границу в поисках работы.
Массовые протесты начались в Катманду 8 сентября. На улицы вышли студенты и школьники, выступавшие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В результате столкновений погибли десятки человек, более 1000 получили ранения. Власти вводили комендантский час и привлекали военных, однако протесты продолжались и после снятия ограничений.