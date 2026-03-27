Песков указал на большие возможности для сотрудничества с США
У России и США много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он уточнил, что тема совместной с Вашингтоном добычи редкоземов и производства алюминия не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Что касается широких возможностей для взаимодействия в торгово-экономической сфере – да, эти возможности, они постоянно остаются на повестке дня», – подчеркнул Песков.
Он указал, что США индексируют всю ситуацию на урегулирование конфликта на Украине. По мнению представителя Кремля, это неверно, поскольку страдают не только интересы России, но и американских компаний. Предприятия обеих стран упускают время и прибыль.
26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи заявил, что диалог стран по экономике развивается достаточно плодотворно. Он уточнил, что переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники американского главы Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между Россией и США в широком плане.