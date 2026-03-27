Песков указал на большие возможности для сотрудничества с США

26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи заявил, что диалог стран по экономике развивается достаточно плодотворно. Он уточнил, что переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники американского главы Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между Россией и США в широком плане.