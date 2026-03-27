Российское посольство направит в МИД Чехии ноту после нападения на «Русский дом»
Посольство России направит в МИД Чехии ноту после нападения на «Русский дом» в Праге. Об этом ведомство сообщило в Facebook
В документе дипмиссия поставит вопрос об усилении мер безопасности российской недвижимости и загранучреждений со стороны чешских властей.
Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки. На место оперативно прибыли полиция и пожарные. Остается неясным, нападавший был один или действовал в составе группы.
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в интервью «РИА Новости» заявил, что в агентстве воспринимают нападение как террористическую атаку против российской собственности. Он подчеркнул, что она была спланирована.