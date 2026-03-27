Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российское посольство направит в МИД Чехии ноту после нападения на «Русский дом»

Ведомости

Посольство России направит в МИД Чехии ноту после нападения на «Русский дом» в Праге. Об этом ведомство сообщило в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В документе дипмиссия поставит вопрос об усилении мер безопасности российской недвижимости и загранучреждений со стороны чешских властей.

Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки. На место оперативно прибыли полиция и пожарные. Остается неясным, нападавший был один или действовал в составе группы.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в интервью «РИА Новости» заявил, что в агентстве воспринимают нападение как террористическую атаку против российской собственности. Он подчеркнул, что она была спланирована.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте