Российское посольство направит в МИД Чехии ноту после нападения на «Русский дом»

Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки. На место оперативно прибыли полиция и пожарные. Остается неясным, нападавший был один или действовал в составе группы.