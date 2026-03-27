«Русский дом» в Праге закидали коктейлями Молотова
«Русский дом» в Праге закидали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщил ТАСС руководитель культурного центра Игорь Гиренко.
По его словам, три из шести коктейлей Молотова не взорвались. Руководитель «Русского дома» заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены внутрь здания через окно. В этой комнате находится библиотека.
Гиренко пояснил, что инцидент произошел накануне заключительного мероприятия Дня русской культуры. Он выразил надежду, что полиция Чехии найдет и накажет исполнителей.
9 марта повреждения получил «Русский дом» в ливанском городе Набатия. Он был атакован армией обороны Израиля. Директор культурного центра Асаад Дейя не пострадал. По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, удар не был ничем спровоцирован.