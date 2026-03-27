Медведев рассказал, нужна ли новая мобилизация

Ведомости

В России сейчас не требуется объявлять новую волну мобилизации, заявил «РИА Новости» зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», – сказал он.

По словам политика, комплектование российских войск продолжается «вполне приличными темпами». Медведев рассказал, что с начала 2026 г. контракт с Минобороны уже заключили свыше 80 000 человек.

В мае 2025 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что на службу в зоне проведения спецоперации поступают по 50 000–60 000 добровольцев в месяц. Он отмечал, что на Украине власти «занимаются принудительной мобилизацией» и «вылавливают на улице» людей. В России же, по словам главы государства, «ребята идут добровольно, сами идут».

Частичная мобилизация продлилась с 21 сентября по 28 октября 2022 г. 4 ноября Путин говорил, что призвано было 318 000 человек, включая добровольцев.

