Дмитриев: Россия нужна Германии для выживания

26 марта глава РФПИ в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что страны Евросоюза и Великобритания будут умолять Россию о поставках нефти и газа. По его словам, далее Москва будет «принимать решение, давать или не давать».