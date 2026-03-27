Дмитриев: Россия нужна Германии для выживания
Россия необходима Германии, чтобы выжить во время энергетического кризиса, сообщил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Германии нужна Россия для выживания. Россия может дать Германии энергию и хорошие идеи. Звоните, если хотите», – написал он.
В еще одной публикации Дмитриев заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужны идеи, чтобы преодолеть кризис. Так он прокомментировал меры немецкого правительства в отношении роста цен на горючее.
26 марта глава РФПИ в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что страны Евросоюза и Великобритания будут умолять Россию о поставках нефти и газа. По его словам, далее Москва будет «принимать решение, давать или не давать».