Дмитриев: ЕС и Британия будут умолять о нефти и газе из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта говорил, что Европа находится в начальной стадии очень глубокого кризиса. Она не знает, что делать относительно российских энергоносителей, поэтому «мечется». При этом он отметил, что если кто-то захочет покупать российскую нефть, у Москвы нет причин отказать в продаже. По его словам, Россия будет руководствоваться своей выгодой при экспорте энергоносителей. Представитель Кремля рассказал, что на направлениях, альтернативных Европе, спрос на российскую нефть большой.