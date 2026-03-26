Дмитриев: ЕС и Британия будут умолять о нефти и газе из РФ
Страны Евросоюза и Великобритания будут умолять Россию о поставках нефти и газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Россия безусловно получит много запросов от Европы, от Британии получить российские энергоресурсы, и будет принимать решение давать или не давать», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Обострение на энергетических рынках произошло на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходила значительная доля мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта говорил, что Европа находится в начальной стадии очень глубокого кризиса. Она не знает, что делать относительно российских энергоносителей, поэтому «мечется». При этом он отметил, что если кто-то захочет покупать российскую нефть, у Москвы нет причин отказать в продаже. По его словам, Россия будет руководствоваться своей выгодой при экспорте энергоносителей. Представитель Кремля рассказал, что на направлениях, альтернативных Европе, спрос на российскую нефть большой.