Индия закупит у России ЗРК «Тунгуска» на сумму свыше $47 млн
Минобороны Индии заключило контракт с Россией на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» на сумму более $47 млн. Об этом сообщило индийское военное ведомство.
Соглашение было подписано с АО «Рособоронэкспорт» в присутствии замминистра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха.
«Эти передовые комплексы повысят многоуровневую противовоздушную оборону Индии против воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты», – говорится в сообщении.
В Минобороны Индии подчеркнули, что контракт укрепит стратегическое оборонное сотрудничество с Россией.
ЗРПК «Тунгуска» предназначен для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений, а также различных объектов от воздушных атак. Комплекс способен поражать низколетящие цели, включая беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.
26 февраля также сообщалось, что Индия рассматривает возможность закупки до 40 российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления ВВС страны.