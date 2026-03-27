Политика

Индия закупит у России ЗРК «Тунгуска» на сумму свыше $47 млн

Ведомости

Минобороны Индии заключило контракт с Россией на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» на сумму более $47 млн. Об этом сообщило индийское военное ведомство.

Соглашение было подписано с АО «Рособоронэкспорт» в присутствии замминистра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха.

«Эти передовые комплексы повысят многоуровневую противовоздушную оборону Индии против воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты», – говорится в сообщении.

В Минобороны Индии подчеркнули, что контракт укрепит стратегическое оборонное сотрудничество с Россией.

ЗРПК «Тунгуска» предназначен для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений, а также различных объектов от воздушных атак. Комплекс способен поражать низколетящие цели, включая беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

26 февраля также сообщалось, что Индия рассматривает возможность закупки до 40 российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления ВВС страны.

