Путин вручил главе Росгвардии личный штандарт
Президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня войск национальной гвардии вручил директору Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт.
Штандарт для Золотова представляет собой квадратное полотнище бордового цвета с золотым изображением эмблемы Росгвардии. По его краям – ленты цветов государственного флага, на древке – металлическая скоба золотистого цвета, на которой выгравированы имя Золотова и даты его пребывания в должности.
Знамя является официальным символом, демонстрирующим военную силу, победу и честь. Берет свое начало из Римской империи, вручалось в российский императорской армии полкам кавалерии и казакам.
27 марта Путин поздравил сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. В своем поздравлении он указал, что росгвардейцы борются с терроризмом и экстремизмом, задерживают особо опасных преступников, поддерживают оперативно-розыскные и следственные мероприятия, а также охраняют значимые объекты.